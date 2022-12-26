Жильцы дома с разрушенными стенами и крышей получили новую квартиру в Иркутске

Жильцы дома с разрушенными стенами и крышей получила новую квартиру в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спустя 10 лет с момента признания дома аварийным из него переселили последнюю семью. Их соседям предоставили альтернативное жилье еще в 2019-м, после чего в здании с частично разрушенными стенами и кровлей осталась жилой лишь одна квартира. В ситуацию вмещалась прокуратура Куйбышевского района Иркутска.

- В связи с этим прокуратурой внесено представление об устранении нарушений закона, во исполнение требований которого с семьей заключен договор социального найма на предоставление нового жилого помещения, - рассказали в ведомстве.

В настоящее время жильцы уже готовы отпраздновать новоселье.

Напомним, сибиряков спешат предупредить - из-за продолжительных выходных сдвинутся сроки получения выплат и пенсий. Средства за январь досрочно начислят 30 декабря. Также в этот день материальную поддержку, назначенную за последний месяц года, получат семьи с детьми.