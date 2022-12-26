Группу запрещенных в России "Свидетелей Иеговы" арестовали в Иркутске

Объем дела достиг 41 тома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске арестовали членов группы запрещенной экстремистской организации "Свидетели Иеговы". Против девяти человек завершили расследование по статьям за организацию экстремистской группы и финансирование экстремизма. Об этом сообщает СК Иркутской области.

- На основании ходатайства органов предварительного следствия судом 8 участникам данной организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному обвиняемому избран домашний арест. В отношении еще одного обвиняемого уголовное дело выделено в отдельное производство, мужчина объявлен в федеральный розыск, - рассказали в ведомстве.

Расследование оказалось объемным - материалов дела собрали на 41 том. Для того, чтобы собрать доказательства, потребовалось провести 20 экспертиз. На настоящий момент прокуратура утвердила обвинение и дело направили в суд для вынесения приговора.

Напомним, "Свидетелей Иеговы" (запрещенная организация в РФ) признали экстремистами в 2017 году по решению Верховным судом Российской Федерации. Организация официально ликвидирована и не входит в число религиозных.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08