Остров Ольхон стал одним из лидеров во всероссийском проекте "Места силы России"

Первое место заняла подмосковная Коломна Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В рейтинге "Мест силы России" второе место занял остров Ольхон из Иркутской области. Всероссийский проект объединил различные природные достопримечательность, за каждую из которых голосовали жители страны. Они решали, какие места действительно можно назвать точками силы. Об этом сообщает официальный ТГ-канал губернатора Приангарья.

Природа острова является уникальной: место каждый год привлекает туристов и местных жителей. Остров Ольхон входит в список точек, которые подходят для "отпуска выходного дня". Первое место в рейтинге заняла подмосковная Коломна.

- Проект нацелен на поиск и популяризацию географическо-природных мест на территории России, обладающих значимыми для народов нашей страны историческими, культурными и духовными ценностями. По итогам Всероссийского голосования были отобраны 10 ключевых "Мест силы", по которым были сняты видеоролики и составлены интерактивные квизы, - сказано на официальном сайте организаторов.

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