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НовостиОбщество26 декабря 2022 9:20

Детский каток впервые открылся на улице Урицкого в Иркутске

Уже 25 декабря провели торжественное открытие
Дарья БОЛЕСОВА
Вход со своими коньками - бесплатный

Вход со своими коньками - бесплатный

Фото: Олег ЗОЛОТО

На улице Урицкого в Иркутске открыли каток для самых маленьких иркутян - они могут здесь покататься на коньках и принять участие в различных праздничных программах. Большой каток открылся на острове Конный, там можно покататься и взрослым. Об этом сообщает администрация Иркутска.

- Возле Дома быта залита и огорожена площадка 16 на 36 метров. Так как на этом месте высажены деревья и установлены зоны отдыха, их укрыли снегом и задекорировали. Сделали деревянное ограждение, украсили гирляндами деревья. Рядом разместили павильоны Рождественской ярмарки, фотозону, - рассказали в мэрии.

Если у вас есть свои коньки, то на каток можно зайти бесплатно. Если же брать их в аренду, доплатить придется. Каток работает каждый день. В госорганизации подчеркнули, что важно соблюдать меры безопасности при выходе на лед.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что в Иркутской области ввели ограничения, в том числе масочный режим, из-за распространения ОРВИ и гриппа.

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