Поджигатель автомобиля в Иркутске отправится в тюрьму за ущерб в 600 тысяч рублей

Огонь повредил салон и моторный отсек авто Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция Иркутска установила личность и задержала поджигателя автомобиля - он уничтожил "Тойоту Короллу" на улице Депутатской в середине декабря. Владелец машины обратился в правоохранительные органы за установлением справедливости. Об этом сообщает МВД Приангарья.

- Им оказался 46-летний ранее судимый местный житель, который пояснил, что совершил поджог на фоне личных неприязненных отношений к владельцу автомашины. Свою вину в содеянном он полностью признал.

По оценке специалистов, ущерб составил 600 тысяч рублей. Огонь повредил салон легковушки и моторный отсек - ремонт выйдет в копеечку. За преступление против иркутянина завели дело по статье за умышленную порчу имущества. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.