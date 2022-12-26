Освещенный сквер благоустроили около микрорайона "Союз" в Иркутске

Сквер общедоступен для посещения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске благоустроили сквер около микрорайона "Союз" - теперь у местных жителей есть возможность для прогулок в хорошо освещенном парке. Благоустроенная территория находится около библиотеки имени Распутина. Об этом "КП-Иркутск" сообщил застройщик.

- Березовая роща наполнилась светом, на территории расположились дорожки с деревянным настилом, фонари, скамейки и урны. Ощущение сказки и настроение праздника создают десятки теплых огней, парящих в воздухе, - рассказали корреспонденту.

В социальных сетях уже начали появляться фото сквера - березовая роща действительно заиграла новыми красками.

Ранее "КП-Иркутск" писала о самом необычном хороводе в мире: дайверы устроили празднование приближающегося Нового года хороводом около подводной елки. Решили иркутские дайверы и установили праздничное деревце на 8-метровой глубине озера вблизи поселка Листвянка. И ныряли они не просто в гидрокостюмах. Дед Мороз, снеговиком, Карлсон, Покемон и другие мультяшные герои водили хоровод вокруг елки под водой.