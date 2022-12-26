Комплекс производства сжиженного газа за 3 млрд создадут на Ковыктинском месторождении

Объем инвестиций - 3 миллиарда рублей Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области на Ковыктинском месторождении планируют построить производство сжиженного природного газа. Соответствующее соглашение подписали правительство региона и "Газпром". Об этом сообщает пресс-служба областного госоргана.

- Основным сегментом сбыта сжиженного природного газа станет транспортная отрасль, также прорабатывается возможность автономной газификации котельных региона, - объяснили в правительстве.

Объем инвестиций достигнет 3 миллиардов рублей, в области создадут 80 новых рабочих мест.

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