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НовостиОбщество27 декабря 2022 2:17

Прокуратура потребовала администрацию поселка Мама отчистить дороги от снега

С жалобой в ведомство обратились местные жители
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Прокуратура потребовала администрацию поселка Мама отчистить дороги от снега

Прокуратура потребовала администрацию поселка Мама отчистить дороги от снега

Фото: Прокуратура Иркутской области

Прокуратура восстановила права жителей поселка Мама в Иркутской области. Жители пожаловались на то, что местные дороги, улицы и остановки засыпаны снегом, что в любой момент могло привести к серьезному ДТП. При этом администрация бездействовала.

- На этом основании прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона, - отмечают в пресс-службе региональной прокуратуры.

После прокурорского вмешательства местные власти обеспечили работы подрядной организации по уборке.

Напомним, в Иркутске в доме, признанном аварийным из-за частично обрушенных стен и кровли, оставалась жить одна семья. Их соседям предоставили альтернативное жилье еще в 2019-м. В ситуацию вмешалась прокуратура. Сегодня сибиряки стали новоселами.