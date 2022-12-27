Прокуратура потребовала администрацию поселка Мама отчистить дороги от снега Фото: Прокуратура Иркутской области

Прокуратура восстановила права жителей поселка Мама в Иркутской области. Жители пожаловались на то, что местные дороги, улицы и остановки засыпаны снегом, что в любой момент могло привести к серьезному ДТП. При этом администрация бездействовала.

- На этом основании прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона, - отмечают в пресс-службе региональной прокуратуры.

После прокурорского вмешательства местные власти обеспечили работы подрядной организации по уборке.

Напомним, в Иркутске в доме, признанном аварийным из-за частично обрушенных стен и кровли, оставалась жить одна семья. Их соседям предоставили альтернативное жилье еще в 2019-м. В ситуацию вмешалась прокуратура. Сегодня сибиряки стали новоселами.