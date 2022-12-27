СК проведет прием активистов, требующих сохранить трамвайную линию в Усть-Илимске

В СКР доложат о ситуации с закрытием трамвайного депо в Усть-Илимске Фото: Олег ЗОЛОТО

Центральный аппарат СКР заинтересовался ситуацией с закрытием депо на севере Приангарья. Ранее жители Усть-Илимска записали видеообращение на имя главы ведомства Александра Бастрыкина, в связи с чем СУ СК России по Иркутской области организовал проверку по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Кроме того, сибиряков, выступающих против разрушения уникальной трамвайной линии, пытаются запугать. Об этом они сообщили председателю Следкома.

- В связи с появившейся информацией об угрозах в адрес активистов руководством СУ СК России по Иркутской области будет осуществлен их прием, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Иркутской области Анатолию Ситникову доложить о ситуации.

Напомним, информация о закрытии трамвайного депо в Усть-Илимске появилась в социальных сетях зимой этого года. 22 декабря вагон вышел в последний рейс.

Кроме того, сибиряков, выступающих против разрушения уникальной трамвайной линии, пытаются запугать. Об этом они сообщили в новом обращении к главе СК России.