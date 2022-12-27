На развитие культуры Иркутской области в 2023 году направлено более 4 млрд рублей Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На развитие культуры Иркутской области в 2023 году направлено более 4 млрд рублей. Ремонт планируется провести в 73 учреждениях, в 35 случаях работы будут капитальными. Также будет продолжено строительство трех домов культуры, еще два только начнут возводить. На закупку оборудования для ДК уйдет 30 млн рублей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- На финансирование культуры предусмотрено в 1,5 раза больше средств, чем в этом году, - отметил губернатор Игорь Кобзев. - В 2 раза увеличены средства федерального бюджета. Из областного бюджета выделены средства на ремонт и капитальный ремонт 73 муниципальных учреждений культуры, расположенных, в основном, в небольших населённых пунктах.

Строительство, капитальный и текущий ремонт объектов культуры – почти 1,2 млрд рублей.

Также в наступающем году запланировано создание Школы креативных индустрий. На эти целы выделено 100 млн рублей.

Напомним, иркутские дайверы установили елку на 8-метровой глубине озера Байкал вблизи поселка Листвянка. Команда - водолазы клуба «СВАЛ». И ныряли они не просто в гидрокостюмах. Дед Мороз, снеговик, Карлсон, Покемон и другие мультяшные герои водили хоровод вокруг елки под водой. Температура в воде в тот день была +3, воздуха - 18 градусов.

Искусственное деревце закрепили в воде благодаря бую.