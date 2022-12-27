28-градусный мороз ожидается в Иркутске в новогоднюю ночь

30-градусный мороз ожидается в Иркутской области в новогоднюю ночь Фото: Иван МАКЕЕВ

Как нас встретит 2023 год? Ответ на этот вопрос интересует каждого. Синоптики готовы приоткрыть завесу тайны...Погода в новогоднюю ночь будет морозной! Местами по региону температура упадет до -31. В столице Приангарья под бой курантов ожидается до -26...-28 градусов. Также может выпасть небольшой снег. При этом днем 31 декабря в Иркутске ожидается -15 градусов.

Погода порадует иркутян 1 января. День начнется с солнышка. Так, на улице ожидается -18 градусов, облачность и слабый ветер, а ночью температура понизится на один градус.

Что касается январских каникул, благодаря погоде у жителей Иркутской области будет больше поводов выйти на улицу и насладиться всеми зимними радостями – лыжами, горками и коньками, а еще, конечно же, выбраться на природу, съездить на Байкал. Первая половина месяца порадует теплом до -10…-15 днем, а ночью -16…-21. Морозы же стоит ожидать только во вторую половину января.

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