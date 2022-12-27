Сотрудница салона связи спасла клиентку от телефонных мошенников в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудница салона сотовой связи из Братска отговорила 58-летнюю женщину переводить деньги телефонным мошенникам. Анастасия Воробьева заподозрила что-то неладное, когда клиентка попросила внести 180 тысяч рублей на чужой счет. Специалист убедила сибирячку, что та стала жертвой обмана и вызвала полицию. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Установлено, что на сбережения потерпевшей действительно покушались аферисты. Неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка, заявил, что мошенники пытаются похитить деньги со счетов пенсионерки. Звонивший принудил женщину оформить кредит и срочно перевести всю сумму на указанный «резервный» счет, - рассказали в ведомстве.

Участковый уполномоченный полиции в благодарность за ее поступок вручил Анастасии новогодний подарок и поздравил с наступающими праздниками.

Напомним, 10-летний школьник из Бурятии чудом спас двух тонущих девочек-подростков. Пятиклассником Тимуром Шaлдyшкeeвым теперь гордится не только его семья, но и все село Зун-Мурино. Сначала подвиг мальчика отметили сотрудники МЧС, а на днях глава Тункинского района вручил Тимуру благодарственное письмо за проявленное мужество и смелость. Его имя также хотят внести в список кандидатов для получения награды «Горячее сердце».

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