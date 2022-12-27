Хотели "наказать": пятеро отморозков до смерти забили мужчину палками и трубами, снимая на видео

Снявших издевательства на видео участников группового убийства осудили в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд поставил точку в деле о жестоком убийстве в Киренском районе. В феврале прошлого года четверо друзей из Киренска по наводке 34-летнего жителя села Кривая Лука договорились "наказать" 39-летнего мужчину за конфликт, случившийся между ними накануне. После застолья со спиртным компания поехала в деревню и направилась к дому, где гостила жертва. С собой они взяли палки и обрезки металлических труб. Ворвавшись внутрь, они начали ударять его по разным частя тела. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области и регионального СУ СКР.

- Далее подсудимые вытащили пострадавшего на улицу и продолжили избиение. Свои действия злоумышленники снимали на камеру сотового телефона, - рассказывают в ведомстве. - Уголовное дело расследовано следователем СК при оперативном сопровождении сотрудников полиции.

В результате изощренных издевательств толпы мужчина скончался на месте, так и не дождавшись помощи врачей. При этом отморозки чувствовали себя совершенно безнаказанно.

Все пятеро приятелей вскоре отправятся в места лишения свободы на сроки от 7 лет 6 месяцев до 9 лет "строгача". Также суд обязал каждого выплатить в пользу потерпевшей от 500 до 700 тысяч рублей.

Напомним, сотрудница салона сотовой связи из Братска Анастасия Воробьева отговорила 58-летнюю клиентку переводить деньги телефонным мошенникам. Она убедила ее не вносить на чужой счет 180 тысяч рублей. После этого работница офиса вызвала полицию. В благодарность ее с Новым годом поздравил участковый уполномоченный полиции.