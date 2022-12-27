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НовостиОбщество27 декабря 2022 5:43

Рассказываем, как жители Иркутской области будут отдыхать в новогодние каникулы

В 2023 году выходные продлятся с 1 по 8 января
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Рассказываем, как жители Иркутской области будут отдыхать в новогодние каникулы

Рассказываем, как жители Иркутской области будут отдыхать в новогодние каникулы

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

До главной ночи в году осталось 4 дня. "Комсомолка" решила напомнить, как жители Приангарья будут отдыхать в новогодние каникулы. 2023 год традиционно начнется с выходных, которые продлятся с 1 по 8 января. К слову, 31 декабря выпадает на субботу и тоже будет нерабочим днем. Об этом сообщает "Тайшет24".

Таким образом, сибиряки, работающие 5/2, будут отдыхать девять дней подряд! Ну разве не подарок?

Также Минтруд России напомнил, что 1 января, выпавшее на воскресенье, будет перенесено в качестве дополнительного выходного дня на февраль. То есть в третий месяц зимы жители Приангарья будут отдыхать с 23 по 26 число включительно. Также на работу не нужно будет идти 8 мая. Так как 8 января тоже выпадает на воскресенье.