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НовостиОбщество27 декабря 2022 5:56

11 незаконно подключенных домов обесточили в Грановщине Иркутского района

Восстановлено электроснабжение в 14 домах добросовестных жителей села
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
11 незаконно подключенных домов обесточили в Грановщине, чтобы исключить перегруз сети.

11 незаконно подключенных домов обесточили в Грановщине, чтобы исключить перегруз сети.

Фото: Наталия НЕЧАЕВА

11 нелегально подключенных к электросетям домов в Грановщине Иркутского района обесточили энергетики. После этого было восстановлено электроснабжение в 14 домах добросовестных жителей села. Свет был отключен 22 декабря из-за аварии. Специалисты заменили оборудование подстанции, которое вышло из строя, но отключения продолжились из-за перегруза. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

- Специалисты отключили незаконно присоединенные строения в соответствии с постановлением правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 15.07.2022) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", - рассказали в ИЭСК.

Напомним, в праздничные дни болеть особенно обидно – ведь хочется провести выходные активно. Вместе с тем, свободное время можно было бы потратить и на профилактический поход к врачу. Но есть ли такая возможность? Как работают поликлиники в новогодние праздники в Иркутске 2023, уже известно.