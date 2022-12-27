Безработная жительница Иркутска украла телефон у пожилого сибиряка, попросив позвонить

Женщина хотела выручить деньги с продажи телефона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске в отдел транспортной полиции обратился 57-летний житель Ангарска с заявлением о краже. Незнакомая ему женщина на привокзальной станции попросила позвонить, а потом убежала с мобильным телефоном. Ущерб составил 18 тысяч рублей. Об этом сообщает Восточно-Сибирское линейное управление МВД России на транспорте.

- Стражи магистралей установили и задержали подозреваемую, которой оказалась 40-летняя ранее судимая за кражу безработная иркутянка. Злоумышленница в совершенном преступлении призналась и раскаялась в содеянном. Похищенный телефон планировала продать, а вырученные деньги потратить на личные нужды. В настоящее время телефон изъят полицейскими и будет возвращен владельцу, - рассказали в ведомстве.

Против иркутянки возбудили уголовное дело за мошенничество с причинением ущерба гражданину, максимальным наказанием по этой статье может стать 5 лет лишения свободы. Пока что расследование продолжается, сибиряка находится под подпиской о невыезде.