"Умные светофоры" установили на повороте к Маркова и других улицах Иркутской области

"Умная" система позволяет уменьшить количество ДТП на дорогах Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области становится все больше "умных светофоров" и датчиков дорожного движения. Технологии позволяют качественнее регулировать ситуацию на трассах. А датчики нужны для замера загруженности дорог, чтобы понять, на каких участках улиц образуются пробки и почему. Об этом сообщает правительство Иркутской области.

- Сейчас идет тестовая эксплуатация оборудования. Мы ожидаем повышения безопасности дорожного движения на локальных участках и в целом на автомобильных дорогах, - заявил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.

Шесть датчиков установили на Синюшиной горе и Академгородке в Иркутске, светофоры появились на повороте от областного центра к Маркова, перекрестке Байкальской и Пискунова, на дорогах микрорайонов Юбилейный и Мельничная Падь. Также установили метеостанции для мониторинга погоды в онлайн-режиме.

Напомним, "умная система" позволяет получать оперативную информацию без привлечения дополнительного персонала к выполнению задач.