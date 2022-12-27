Подачу света восстановили после аварии в сетях Октябрьского округа Иркутска 27 декабря

Аварийное отключение света в Октябрьском округе Иркутска 27 декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске произошло аварийное отключение электричества в Октябрьском округе города. О неполадках сообщили в ответственную компанию энергосбыта, выяснилось, что это не плановые перебои. На место отправили бригаду рабочих. Об этом сообщает "Иркутскэнергосбыт".

- Под отключение попала часть домов на улицах Атласова, Депутатская, Зверева, Иркутской 30 Дивизии, Красноказачья, Красноярская, Осетровский, Трудовая, Фомина, Цимлянская, - рассказали в компании.

В 14:30 по иркутскому времени удалось восстановить подачу электроэнергии.

Ранее "КП-Иркутск" писала о том, как будут работать поликлиники в областном центре на новогодние праздники. Те, кто заболеет в новогодние каникулы, без помощи не останутся. В учреждениях здравоохранения региона будет обеспечена работа кабинетов неотложной помощи – с 30 декабря и по 8 января включительно. Открыты они будут до 20.00. С понедельника 2 января и до пятницы 6 января в дежурном режиме будет организован прием врачей-терапевтов и педиатров, узких специалистов.