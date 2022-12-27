Для крытого катка в Пади Долгой выбрали название из 197 предложенных вариантов

Из 197 названий выбрали "Иркутск" Фото: Андрей АБРАМОВ

В Иркутске выбрали название для крытого тренировочного катка в Пади Долгой. Дума города приняла более 600 заявок от горожан, в которых предложили 197 уникальных неповторяющихся названий. И из всего списка дума выбрала - "Иркутск".

- Открыть ледовый каток планируется в первом квартале 2023 года. Также планируется, что в начале следующего года по объездной Университетский – Первомайский запустят общественный транспорт, который будет останавливаться около катка, для него уже подготовлен заездной карман, - рассказали в Думе Иркутска.

Каток стал первой крытой ледовой ареной в Пади Долгой, здесь будут тренировать хоккеистов и фигуристов. Конечно, для обычных посетителей предусмотрена возможность покататься на коньках.

Ранее "КП-Иркутск" писала о Деде Морозе, которого оштрафовали за перевозку детей в санях с нарушениями ПДД. Находчивый читинец сделал сказочный прицеп у своей "Тойоте" и катал ребятишек, но инспекторы ГИБДД не оценили такой инициативы.