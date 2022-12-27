Сварщик, виновный в смерти жителя Братска, получил 1,5 года условного срока

Инцидент произошел 1 августа этого года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Братске вынесли приговор сварщику, по вине которого погиб его заказчик, местный житель. Происшествие случилось 1 августа 2022 года, когда на участке частного дома произошел пожар. Подсудимого обвинили по статье "нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". Об этом сообщает СК Иркутской области.

- Мужчина принял от местного жителя топливный бак от автомобиля для проведения сварочных работ. Сварщик не убедился, что мужчина отошел на безопасное расстояние от гаража, то есть от места производства работ, не закрепив свариваемое изделие, произвел электросварку топливного бака без предварительной очистки, пропаривания бака и удаления газов, рассказали в ведомстве.

В итоге бак разорвался, начался пожар. Заказчик получил серьезные травмы, а через несколько дней умер в больнице. В итоге, суд приговорил сварщика к 1,5 годам условного срока.