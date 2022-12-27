176 тысяч гектаров земли засадят саженцами деревьев в 2023 году в Иркутской области

Восстановление леса занимает не один год Фото: Евгений САЗОНОВ

В Иркутской области продолжат работу по восстановлению лесов в 2023 году - региональные власти запланировали засадить деревьями 176,5 тысячи гектаров леса. Волонтеров и сотрудников муниципалитетов привлекут по программе "Сохранение лесов", а деньги выделят по нацпроекту "Экология". Об этом сообщает правительство Приангарья.

- Показатель отношения лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших деревьев в 2023 году составит 126,9%. На лесовосстановление в 2023 году из федерального бюджета запланировано 43,2 млн рублей, - рассказали в пресс-службе.

Напомним, восстановление тайги в Иркутской области является одним из приоритетных направлений работы правительство и компетентных министерств. Деревья страдают от "черных лесников", которые без лицензии проводят вырубки и продают древесину. Также леса страдают от пожаров каждое лето.