10-балльные пробки сковали улицы Иркутска вечером 27 декабря

Через два часа дороги будут свободны

В Иркутске вечером 27 декабря улицы сковали пробки в 10 баллов - это максимальная загруженность дорог. Машины стоят в многокилометровых заторах, некоторые улицы "встряли" намертво. По данным онлайн-сервисов, через час ситуация станет чуть лучше, но пустых дорог лучше не ждать.

Автомобили стоят по улицам Ленина, Чкалова, Желябова, Некрасова, Марата, Степана Разина, Карла Маркса, а также на бульваре Гагарина и других. Уже зафиксировали несколько ДТП, которые тоже осложняют ситуацию на дорогах. Также на некоторых участках проводят ремонтные работы, сужая полосы движения.

Ранее "КП-Иркутск" писала о Деде Морозе, который получил штраф за нарушение правил перевозки детей в санях. Житель Забайкальского округа сделала красивые новогодние сани из прицепа для автомобиля и катал детей, а вместо оленей была "Тойота". Но сотрудники ГИБДД не оценили перфоманс.