Спасателей Иркутской области наградили в правительстве региона в их праздник

Десять человек наградили за спасение людей из огня и на воде Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области отменяют профессиональный праздник сотрудников МЧС - День спасателя. В честь этого в правительстве региона наградили наших тружеников, которые каждый день помогают людям. Награды вручал губернатор Приангарья.

- Было отмечено, что за 18 лет истории Главного управления ликвидировано более 85 тысяч пожаров, спасены более 52 тысяч человек, при происшествиях на водных объектах спасены жизни 798 граждан. Аварийно-спасательными формированиями в дорожно-транспортных происшествиях спасены жизни более 21 тысяч человек, - рассказали в пресс-службе правительства.

Государственные награды и ведомственные знаки отличия МЧС России получили сибиряки, в частности, глава караула 43-й пожарно-спасательной части 2-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы МЧС Василий Хуриганов, ведущий специалист-эксперт отдела по работе с обращениями граждан МЧС по Иркутской области Ирина Сухих, главный специалист организационно-планового отдела Центра Государственной инспекции по маломерным судам Елена Коновалова.

Еще десять жителей Иркутской области получили медали за спасение утопающих, из огня и "За содружество во имя спасения".