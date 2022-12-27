Серийный вор из Шелеховского района пойдет под суд за ущерб в 350 тысяч рублей

Сибиряка обвиняют в семи эпизодах преступления Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области осудят серийного вора из Шелеховского района. Сибиряк вламывался в дома, пока хозяев не было, и забирал ценные вещи. В итоге, он нанес ущерб в 350 тысяч рублей, но в конце концов попался. Об этом сообщает МВД Приангарья.

- Все адреса он находил заранее. Проникал в помещение с помощью орудия взлома. Чтобы скрыть следы, использовал перчатки и маску. На счету похитителя бытовая и цифровая техника, ювелирные изделия и электроинструмент, - объяснили в ведомстве.

Ранее его уже судили по статье за воровство. Теперь наказание будет более серьезным, потому что предыдущие истории его преступлений являются отягчающими обстоятельствами. Сейчас прокуратура утвердила обвинение и передала материалы дела в суд для вынесения приговора.

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