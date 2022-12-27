Детская поликлиника №8 в Ново-Ленино в Иркутске начнет работу в марте 2023 года

Работы закончены на 98% Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Иркутска спросили во время "Прямой линии" губернатора региона о том, когда закончится строительство детской поликлиники №8 в Ново-Ленино. Иркутяне долго ждут возвращения в новый корпус медучреждения. По словам главы Приангарья, в эксплуатацию ее сдадут в марте 2023 года.

- До конца года закончится строительная часть, дальше останется только лицензирование. В январе - феврале все лицензионные мероприятия завершат, к 8 марту поликлиника №8 откроется. Все оборудование для медучреждения уже приобрели, в данный момент его настраивают, - рассказал Игорь Кобзев во время эфира.

Сейчас работы на объекте закончены на 98%, позже проведут озеленение территории.

Ранее "КП-Иркутск" писала о графике работы поликлиник в областном центре на новогодние праздники. Смогут ли горожане обратиться к врачу прямо в Новогоднюю ночь, и кто будет на дежурствах, рассказали в нашем материале.