Две школы получили модульные столовые после вмешательства прокуратуры Иркутской области

Суд иски удовлетворил Фото: Прокуратура Иркутской области

В Иркутской области есть школы, в которых существует только буфет, но нет пищевого блока. При этом детей обязаны кормить горячими обедами, за которые многие платят, а другие получают их по льготам. В Осинском районе было две школы с проблемами организации горячего питания. Прокуратура подала иск в суд с требованием установить модульные столовые.

- В результате прокурорского вмешательства приобретена и установлена модульная школьная столовая на территории МБОУ «Мольтинская ООШ». Также во исполнение решения суда по иску прокуратуры модульная школьная столовая возведена на территории МБОУ «Ирхидейская СОШ» Осинского района, - рассказали в ведомстве.

Некоторые школы не располагают площадью для организации столовых внутри корпусов. Однако, это не является причиной отсутствия горячего питания. Модульные пищеблоки позволяют предоставить место поварам за пределами основного корпуса.