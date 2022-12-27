Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 декабря 2022 14:34

Две школы получили модульные столовые после вмешательства прокуратуры Иркутской области

Ведомство подало иск в суд
Дарья БОЛЕСОВА
Суд иски удовлетворил

Суд иски удовлетворил

Фото: Прокуратура Иркутской области

В Иркутской области есть школы, в которых существует только буфет, но нет пищевого блока. При этом детей обязаны кормить горячими обедами, за которые многие платят, а другие получают их по льготам. В Осинском районе было две школы с проблемами организации горячего питания. Прокуратура подала иск в суд с требованием установить модульные столовые.

- В результате прокурорского вмешательства приобретена и установлена модульная школьная столовая на территории МБОУ «Мольтинская ООШ». Также во исполнение решения суда по иску прокуратуры модульная школьная столовая возведена на территории МБОУ «Ирхидейская СОШ» Осинского района, - рассказали в ведомстве.

Некоторые школы не располагают площадью для организации столовых внутри корпусов. Однако, это не является причиной отсутствия горячего питания. Модульные пищеблоки позволяют предоставить место поварам за пределами основного корпуса.