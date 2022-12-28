Полмиллиона на подарки и фуршеты: «Ревизор» из колонии собирал с директоров школ и детсадов деньги, обещая приехать с проверкой Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Заключенный, отбывающий наказание в Саратовской области, обманул больше 20 директоров детсадов и школ из разных регионов страны, в том числе Приангарья. Телефонный мошенник обзванивал разные образовательные учреждения и представлялся сотрудником надзорного ведомства. Он предупреждал, что вскоре приедет с проверкой, но для, чтобы она прошла без замечаний, необходимо устроить застолье и купить подарки членам комиссии. Деньги мужчина просил перевести на его счет. Об этом сообщают официальный представитель МВД России Ирина Волк, а также пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- Потерпевшие переводили на вымышленный фуршет от 10 до 60 тысяч рублей. В общей сложности гражданам причинен ущерб на сумму около 500 тысяч рублей, - рассказала Ирина Волк.

На след подозреваемого вышли иркутские полицейские. Оперативники отдела по раскрытию дистанционных преступлений совместно с коллегами из ФСИН России пресекли преступления. Мужчина был этапирован в Иркутск. Окончено предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве и краже. Материалы дела рассмотрят в Кировском районном суде.

Напомним, суд поставил точку в деле о жестоком убийстве в Киренском районе. В феврале прошлого года четверо друзей из Киренска по наводке 34-летнего жителя села Кривая Лука договорились "наказать" 39-летнего мужчину за конфликт, случившийся между ними накануне. После застолья со спиртным компания поехала в деревню и направилась к дому, где гостила жертва. С собой они взяли палки и обрезки металлических труб. Ворвавшись внутрь, они начали ударять его по разным частя тела. Все издевательства душегубы снимали на видео, пока мужчина не умер.