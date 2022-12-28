22 ледовые переправы работают в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Приангарье введены в эксплуатацию 22 ледовые переправы. В минувшие сутки открыли 2 такие дороги - в Тайшетском районе через реку Чуна «Куюмба - Тайшет» и в Усольском районе через Китой «Раздолье – Большая Черемшанка». Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В настоящее время действует 22 ледовые переправы (Тайшетский – 6, Казачинско-Ленский – 3, Братский – 3, Киренский – 3, Нижнеудинский – 2, Шелеховский – 1, Чунский – 1, Качугский – 1, Бодайбинский – 1, Усольский – 1), - рассказали в ведомстве.

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