37 школ капитально отремонтируют в Иркутской области в 2023 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приангарье 22 школы были отремонтированы в рамках новой федеральной программы "Модернизация школьных систем образования". В следующем году работы по капитальному ремонту проведут еще в 37 учреждениях. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время прямой линии 27 декабря.

- Много сообщений по объектам образования. В следующем году мы капитально отремонтируем 37 школьных зданий. Был вопрос о ремонте школы в селе Биликтуй Усольского района. Сейчас задача администрации подготовить проект и получить положительное заключение госэкспертизы, - отметил глава региона.

Напомним, прямая линия губернатора Иркутской области транслировалась на региональных телеканалах и в соцсетях. На официальный сайт поступило более тысячи обращений от жителей региона. За полтора часа, пока глава региона был в эфире, зрители позвонили 346 раз. Основными темами вопросов стали - благоустройство, состояние дорог, меры социальной поддержки и работа транспорта.