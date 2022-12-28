2,5 тысячи тонн снега вывезли с улиц Иркутска за сутки Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В столице Приангарья ни на час не останавливается уборка снега с самых оживленных улиц, даже несмотря на то, что в минувшие сутки не было осадков. Специалисты выходят на уборку, чтобы обработать особо сложные участки проезжих частей от гололеда. Также за последние 24 часа было вывезено 2500 тонн снега. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Управляющие компании Иркутска осуществляют уборку во дворах, чистят лестницы, а также крыши многоквартирных домов от наледи, - отмечают в мэрии.

Также муниципальные службы привели в порядок общественные пространства, скверы и парки.

Напомним, до Нового года несколько дней, но вместо праздничного веселья многие, увы, проваляются в постели с кашлем, насморком и температурой. В Иркутской области бушует эпидемия ОРВИ и гриппа - порог заболеваемости превышен на 21,7%.