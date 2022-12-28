Новогодние мечты 50 ребят исполнены благодаря «Елке желаний» ВЧНГ

Фото: предоставлено пресс-службой ВЧНГ.

Большой конструктор размера 2XL, детская кухня, велосипеды, портативные колонки, сухой бассейн, мобильные телефоны и многое другое - 50 новогодних подарков получили воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Заларинского района (СРЦН) от зимних доброволшебников предприятия «Верхнечонскнефтегаз».

Новый год на носу, на улицах и в домах уже праздничная атмосфера, а значит, время исполнять мечты и дарить подарки детям, которые особенно нуждаются во внимании и заботе. Специально для подопечных СРНЦ Заларинского района была организована новогодняя акция «Елка желаний». Мечты, о которых ребята писали в своих заветных записочках Деду Морозу, исполнили 12 декабря его добровольные помощники, они же инициативная группа молодых специалистов предприятия «Верхнечонскнефтегаз» (входит в нефтегазодобывающий блок «Роснефти»).

- В начале ноября дети сами писали свои пожелания Деду Морозу на специальных открытках, которые мы потом поместили в конверты и развесили на центральной елке в холле офиса нашего предприятия, - рассказала Анна Попова, специалист отдела по администрированию договоров МТР «Верхнечонскнефтегаза». - Буквально за полдня все конверты были разобраны. Участвовали и наши коллеги с месторождения. Некоторые брали по несколько конвертов (читать далее).