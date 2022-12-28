Тело 18-летнего парня обнаружили возле строящегося 18-этажного дома в Бурятии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Улан-Удэ возле строящегося 18-этажного дома нашли тело 18-летнего парня. Проводится доследственная проверка, об этом сообщают в СУ СКР по Бурятии.

- По предварительным данным, 25 декабря в вечернее время юноша перелез через ограждение на территорию строящегося объекта, поднялся на крышу, с которой спустя некоторое время упал, - рассказали следователи.

Тело погибшего утром нашел работник. Судя по записям с камер видеонаблюдения, молодой человек был на стройке один. В причинах случившегося разбираются специалисты, отрабатываются все возможные версии трагедии.

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