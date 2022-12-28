Реальный срок в колонии строгого режима получил житель Иркутска за убийство друга Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

29-летнему жителю Иркутска суд назначил наказание за убийство друга. Трагедия произошла в августе 2020 года. Пьяный мужчина и его приятель находились в доме по улице Бийской. Оба начали сильно ругаться, после чего один из них напал на обидчика и избил. Пострадавший сибиряк погиб от обильной потери крови. Подозреваемого полицейские задержали в этот же день. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

- Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), - отметили в ведомстве.

Решение о виновности мужчины принимала коллегия присяжных. Ленинский районный суд приговорил преступника к реальному сроку в колонии строгого режима.