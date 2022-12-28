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НовостиОбщество28 декабря 2022 5:07

Общественников Иркутска наградили знаками «Активный гражданин»

Церемонию провели мэр Руслан Болотов и глава Общественной палаты Станислав Гольдфарб
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Общественников Иркутска наградили знаками «Активный гражданин»

Общественников Иркутска наградили знаками «Активный гражданин»

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

16 общественников получили знак «Активный гражданин Иркутска» из рук мэра города Руслана Болотова и председателя Общественной палаты Станислава Гольдфарба. За значимую для жизни областного центра работу двое из них были удостоены почетных грамот губернатора, 11 – знаков «85 лет Иркутской области». Еще 11 инициативных горожан поощрили за участие в открытой лекции «Актуальные вопросы развития Иркутской области: планы и перспективы». Также после церемонии вручения участники пленарного заседания совещательного органа обсудили создание учебников для школьников по дисциплине «Иркутсковедение». Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- В работу, запланированную на следующий год, будут активно вовлечены члены Общественной палаты города. Председатель совещательного органа Станислав Гольдфарб сообщил, что обсуждение наполнения учебного комплекса продолжится на рабочих группах, - отметили в мэрии.

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