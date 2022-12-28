Виктор Ануфриев: ни разу не пожалел, что выбрал эту профессию

Фото: Наталья Брынцева.

Первое знакомство Виктора Ивановича с предприятием случилось в далеком 1971 году, когда он, будучи еще студентом Ангарского политехникума, проходил производственную практику. Трудовая биография началась годом позже, после окончания техникума.

- Полвека пролетело быстро и незаметно, - признается заслуженный юбиляр. - За эти годы я ни разу не пожалел ни о выборе профессии, ни о выборе места работы, наоборот, всегда было очень интересно. Пришел на производство сразу после техникума и прикипел на всю жизнь. Я осознанно учился на эту профессию и всегда был уверен в выборе. Сначала не думал о карьерном росте, а когда все стало получаться, тем более не думал о том, чтобы заниматься чем-то другим.

Карьерная лестница была крутой, но Виктор Ануфриев не пропустил ни одной ступени, прошел практически весь производственный цикл. Начал с должности оператора на заводе катализаторов. В 1973-м ушел в армию. Через два года вернулся, но уже на нефтеперерабатывающий завод. По словам самого Виктора Ивановича, нефтепереработка заинтересовала его еще больше, чем нефтехимия, поэтому остался здесь почти на 40 лет (читать далее).