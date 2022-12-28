Режим работы ЗАГСа в Иркутске в новогодние каникулы 2023 Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 по 9 января дворцы бракосочетания в Приангарье перейдут на отдельно утвержденный график. Так, рабочими для сотрудников отделений региона будут дни 3 и 6 января. Однако по некоторым адресам обращения будут принимать в другие даты. Рассказываем, каким будет режим работы ЗАГСа в Иркутске в новогодние каникулы 2023.

Режим работы ЗАГСа в Иркутске в новогодние каникулы 2023

- В городе Иркутске Межмуниципальный отдел № 1 (ул. Партизанская, 105) будет вести прием посетителей 3 января, - уточняют в пресс-службе службы ЗАГС по Приангарью. - 4 января будет работать центральный отдел по г. Иркутску (ул. Декабрьских Событий, 106).

5 января принимать горожан будут в отделах по Ленинскому округу и по Иркутскому району. 6 января воспользоваться услугами ЗАГСа смогут жители Свердловского района в отделении по улице Академической. В этот период смена будет начинаться в 9:00 и заканчиваться в 18:00. Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 часов. С 9 января режим работы ЗАГСа в Иркутске в новогодние каникулы 2023 прекратит действовать. Служба вернется к работе в штатном режиме.