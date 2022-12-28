138 положительных тестов на коронавирус за сутки получили жители Иркутской области

Параллельно в регионе бушуют сезонные заболевания Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врачи Иркутской области выявили и подтвердили 138 случаев заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки. Те, кто получил положительные тесты, сейчас находятся на амбулаторном и стационарном лечениях. Ковид-койки все еще действуют в регионе, хоть и эпидемиологическая ситуация уже более месяца остается стабильной. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего за время эпидемии инфицировались 357,4 тысячи человек, а выздоровело 352,2 тысячи человек. К сожалению, летальность не падает до нуля, ежедневно сибиряки умирают от коронавируса - за последние сутки болезнь не пережил один человек. Всего с начала пандемии скончались 88478 пациентов.

Напомним, в Иркутской области бушует эпидемия ОРВИ и свиного гриппа. Каждую неделю сезонными заболеваниями заражаются более 35 тысяч человек. Сейчас Роспотребнадзор ввел рекомендованные ограничения - масочный режим и отмену массовых мероприятий.

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