Центр помощи семьям участников СВО для их сопровождения открылся в Иркутской области

Для семей формируют социальные паспорта Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области открыли центр сопровождения семей участников специальной военной операции на Украине. Здесь специалисты будут принимать тех, кому требуется разная помощь - от психологической до юридической. Об этом сообщает правительство Приангарья.

- Работа центра осуществляется в очно-дистанционном формате при поддержке и во взаимодействии с органами местного самоуправления. Для обеспечения доступа к услугам центра в отдаленных территориях на базе органов местного самоуправления будут организованы кабинеты цифрового доступа для населения, - объяснили в пресс-службе.

Напомним, из Иркутской области в зону действия спецоперации отправились военные-контрактники и добровольцы, которые этот контракт подписали. Их семьям оказывают помощь со стороны региональных и городских властей. В частности, подвозят дрова для отопления, помогают оформить документы и т.д.

Обратиться в центр можно очно по адресу: Иркутск, ул. Софьи Перовской, д. 30/1, третий этаж; по телефонам 8 901 667 94 48 или 8 800 6 000 000; а также по скайпу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08