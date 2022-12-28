Более 20 улиц Ленинского округа Иркутска попали под аварийное отключение света

Свет должны вернуть до 17:00 по местному времени. Фото: Иркутская электросетевая компания

В Иркутске 28 декабря произошла авария в электросетях, из-за чего часть домов Ленинского округа оказалась обесточена. Рабочие бригады выехали на место происшествия, чтобы установить причину аварии, а после этого - восстановить подачу электричества. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.

- Под отключение попала часть домов на улицах 1-й Берег Ангары, Берег Ангары, Берег Ангары 2-й, Бийская, Брусничная, Дача Мылзавода, Загородная, Калужская, Кедровая, Кемеровская, Курочкина, Минская, Нижнеангарская, Олега Кошевого, Полярная, Таежный, Тальниковая, Трактовая, Тульская, Хвойная, СНТ Рассвет, - объяснили в компании.

Пока что рабочие восстанавливают сети, проблему должны устранить к 17:00 по иркутскому времени. Однако, как показала практика, обычно аварии устраняют раньше этого времени.

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