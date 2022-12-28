Два пенсионера погибли в ДТП в Иркутском районе около квартала «Южный парк»

По предварительным данным, виновником ДТП стал молодой сибиряк Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

В Иркутском районе 28 декабря произошло смертельное ДТП: в районе квартала «Южный парк» столкнулись две иномарки - «Фольксваген Поло» и «Судзуки Солио». По предварительным данным, виновником аварии стал 22-летний водитель «Фольксвагена». Об этом сообщает ГИБДД Приангарья.

- Около 14 часов 22-летний водитель «Фольксваген Поло», двигаясь в районе квартала «Южный парк», столкнулся с автомобилем «Судзуки Солио». В результате дорожного происшествия 82-летний водитель японской малолитражки и его 81-летняя пассажирка скончались, - рассказали в ведомстве.

Сейчас полиция проводит проверку. чтобы установить точные причины и обстоятельства трагедии. Только после этого станет ясна степень ответственности молодого водителя в ДТП. В ГИБДД напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения и осторожность на скользкой дороге.