Отключение отопления в Иркутске 29 декабря Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Отключение отопления в Иркутске 29 декабря анонсировал оператор теплосетей. Причиной стали плановые ремонтные работы, которые станут профилактикой аварийных ситуаций в городе. За последний месяц в нескольких районах области произошли коммунальные аварии, которые оставили местных жителей без тепла.

Отключение отопления в Иркутске 29 декабря: адреса, сроки

- Проведем ремонт тепловой сети по улицам Карла Либкнехта, 65, Розы Люксембург, 160, Левый берег Каи, 94 Д, и в микрорайоне Юбилейный, 6. Проведем ремонт тепломеханического оборудования на котельной «Напольная, 90». По улице Александра Невского, 62 ремонт на внутридомовых системах проведет ООО «Иркутская теплосетевая компания», - рассказали в компании.

Таким образом, ограничение подачи тепла затронет три округа города: Свердловский, Ленинский и Правобережный. При этом в Свердловском округе отключат больше всего домов. Конечно, тепла не будет не по всей территории, а только на некоторых улицах.

Отключение отопления в Иркутске 29 декабря начнется с утра, точные адреса и время можно посмотреть в таблицах оператора теплосетей.

Отключение отопления в Иркутске 29 декабря

Отключение отопления в Иркутске 29 декабря

Отключение отопления в Иркутске 29 декабря