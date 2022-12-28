10 человек спасли из пожара в многоквартирном доме по улице Курчатова в Иркутске

Одному человеку потребовалась медицинская помощь Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Вечером 28 декабря в Иркутске по улице Курчатова произошел пожар: в многоквартирном доме загорелся электрощиток на лестничной площадке. Все пространство заполонил едкий дым, жильцы вызвали спасателей. Помощь потребовалась 10 сибирякам. Об этом сообщает МЧС Иркутской области.

- Очевидцы сообщали, что в подъезде в районе третьего этажа слышен сильный треск и идет дым из электрощитка. На момент прибытия первых подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 17 человек, а в подъезде было сильное задымление, - рассказали о случившемся в ведомстве.

10 человек спасли из пожара с помощью специальных устройств, одному из них потребовалась медицинская помощь. Ликвидация огня заняла 30 минут, щитки от первого до пятого этажа оказались полностью выгоревшими. Подъезд весь закопчен.

Специалисты начали проверку, чтобы выяснить причины произошедшего. Главный вопрос - не случилось ли замыкание щитка из-за его ненадлежащего состояния, за которым должна следить управляющая компания.

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