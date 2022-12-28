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НовостиОбщество28 декабря 2022 12:05

300 тысяч луковиц тюльпанов вырастят к февралю 2023 года в гидропониках Иркутска

Весной на улицах высадят 23 сорта этого цветка
Дарья БОЛЕСОВА
За год на клумбах высадили полмиллиона цветов

За год на клумбах высадили полмиллиона цветов

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске работает гидропоника, в которой выращивают луковицы культурных растений, в том числе цветов. Сейчас здесь высажены 300 тысяч тюльпанов сразу 23 сортов - позже они появятся на улицах города. Об этом сообщает администрация областного центра.

- Поддерживать необходимую температуру, уровень влажности, а также организовывать капельный полив позволяет российская разработка - современный программный комплекс. Внедрить нововведения удалось благодаря системной поддержке городской администрации, - рассказали в пресс-службе.

Напомним, в 2022 году по улицам и скверам Иркутска высадили полмиллиона самых разных цветов.

Ранее "КП-Иркутск" писала девочке из детского дома, чье желание выполнили сотрудники МЧС Иркутской области. Они оплатили ей билеты до Новосибирска, потому что девочка хотела побывать в большом городе с зоопарком.

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