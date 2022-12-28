Первый в регионе троллейбус "Адмирал" прибыл в транспортное депо Иркутска

Троллейбус может вместить 97 пассажиров Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутск прибыл троллейбус нового поколения "Адмирал" - он выделяется большим автономным ходом и может ехать 20 километров без присоединения к контактным линиям. Модель такой комплектации используют в Иркутской области впервые. Об этом сообщает администрация регионального центра.

- Прикладываем усилия, чтобы обновить подвижной состав электрического транспорта. Сейчас крайне важно определить оптимальную модель, которая сможет эксплуатироваться в нашем городе. Если техника хорошо себя зарекомендует в наших условиях, рассмотрим возможность покупки таких же машин, - заявил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Почти все запчасти этого троллейбуса произведены в России, у нее низкий уровень потребления энергии, а внутри салона есть система климат-контроля. Вместимость достигает 97 пассажиров, предусмотрены конструкции для маломобильных граждан.