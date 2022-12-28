Запрещенные методы согревания при переохлаждении рассказала терапевт

Также она рассказала, что делать, если вы нашли замершего человека в сугробе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Суровые зимы Сибири известны каждому местному жители - особо важно знать, что делать при сильном переохлаждении. Бывает так, что пришлось долгое время находиться на морозной улице, в конечном итоге руки и ноги могут получить обморожение. Терапевт Инна Бобыкина предостерегла от насильственных методов согревания. Об этом сообщает "КП-Иркутск" со ссылкой на NEWS.ru.

- Ни в коем случае не растирать спиртом, снегом. Последнее вообще миф. Ни в коем случае не греть сразу в горячей воде. В любом случае - постепенное согревание. Если человек в сознании, просто долго гулял, ходил всю новогоднюю ночь по городу, условно говоря, у него замерзли руки и ноги, ни в коем случае не мыть руки горячей водой. Согреваться постепенно, при комнатной температуре, - рассказала врач.

Что делать, если нашел замерзшего человека на снегу или в сугробе? В первую очередь, обязательно вызовите скорую помощь. Пока врачи едут, нужно отвести пострадавшего в теплое помещение, снять мокрую одежду и надеть сухую. Тогда можно будет избежать серьезных последствий.