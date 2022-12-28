Как из сельди под шубой сделать ПП-блюдо, дала совет врач-диетолог

Также она рассказала, как нейтрализовать крахмал в овощах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Одним из обязательных салатов на новогоднем столе является селедка под шубой - для многих его вкус стал ассоциироваться с детством. Во многом он не уступает полюбившемуся всем жителям России оливье. Но что делать, если на праздники не хочется набивать желудок и съедать несколько суточных норм калорий за раз? Диетолог Елена Соломатина рассказала, как сделать сельдь под шубой блюдом из разряда ПП. Об этом сообщает "КП-Иркутск" со ссылкой на NEWS.ru.

- Чтобы как-то минимизировать большое количество майонеза, желательно сделать домашний майонез, поменяв ингредиенты. Взять за основу перепелиные яйца, разбавляя несладким натуральным йогуртом или нежирной сметаной, либо заменить практически весь майонез сметаной, выдавив туда лимонный сок. Для худеющих можно поменьше картошки, побольше отварной моркови и свеклы, - рассказала врач.

Чтобы нейтрализовать крахмал в овощах, нужно их порезать, поставить в холодильник и только потом добавлять в салат.