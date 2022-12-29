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НовостиОбщество29 декабря 2022 3:11

На памятнике иркутской кошке появились шапка и шарф

Животное "утеплили" в морозы
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
На памятнике иркутской кошке появились шапка и шарф

На памятнике иркутской кошке появились шапка и шарф

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В столице Приангарья продолжают властвовать морозы. Для того, чтобы создать атмосферу тепла и не дать "замерзнуть" любимым памятникам иркутян, их традиционно наряжают в зимнюю одежку. Так, в городе появился еще один "утепленный" монумент. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Грациозный символ наступающего 2023 года - кошка! Она гуляет сама по себе где-то в районе улиц Марата и Горького. Мы решили надеть на нее элегантные шарф и шапочку, - пишут в соцсетях мэрии.

Ранее "Комсомолка рассказывала, что памятник первой учительнице на Нижней Набережной в Иркутске «одели» в соответствии со временем года. На плечах у учительницы теперь голубая шаль. Детям «выдали» головные уборы: синего, красного, белого и черного цветов. Некоторым ученикам достались даже шарфы. Такие пожелания поступали от горожан. Теперь сотрудники ждут новых запросов.