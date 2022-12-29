Почти миллион рублей украл у друга житель Иркутской области Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Крупная сумма денег поссорила двух друзей в Приангарье. Мужчина пришел к приятелю с просьбой - он отправляет ему частями на счет 985 000 рублей, а тот закупает видеокарты и передает товар ему. Житель поселка Усть-Ордынский пообещал исполнить все в лучшем видео, но получив перевод, оставил всю сумму себе. Обиженный и оставшийся без накоплений сибиряк пошел в суд. Об этом сообщают в пресс-службе Октябрьского районного суда Иркутска.

- Подсудимый полностью признал свою вину, согласился с предъявленным обвинением в полном объеме, - отметили в суде.

Нечестного мужчину приговорили к 3 годам условно, с испытательным сроком 3 года.