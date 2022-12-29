Уголовное дело завели после гибели троих детей на пожаре в Иркутском районе Фото: СУ СКР по Иркутской области

Страшная трагедия, произошедшая этим утром в Иркутском районе, не оставила никого равнодушным. Сразу трое детей заживо сгорели в охваченном пламенем двухэтажном доме. Выжить удалось лишь 15-летней девочке-подростку, которая осталась в доме за старшую. За расследование взялся региональный Следком.

- На место происшествия незамедлительно выехал первый заместитель руководителя Следственного управления СК России по Иркутской области Дмитрий Позовский, а также следственно-оперативная группа в составе следователей СК и следователей-криминалистов, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Напомним, прокуратура организовала проверку. Сотрудники ведомства проконтролируют установление причин и обстоятельств случившегося.