Премьера балета «Попрыгунья» состоится в Иркутском музтеатре 29 декабря Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Семейная драма развернется на сцене Иркутского музыкального театра. Зрителям расскажут о жизни замужней женщины, полной увлечений другими мужчинами: поэтами, художниками, музыкантами. Все это не доставляло героине проблем, пока один из ухажеров пытается завоевать не только ее внимание, но и чувства. В сюжет лег одноименный рассказ Антона Павловича Чехова «Попрыгунья». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В поиске мужчины, которым можно хвастать, которого можно с гордостью демонстрировать в обществе, героиня не смогла отличить настоящее от наносного и придуманного. Захвативший ее мир тщеславия стал более важным и интересным, чем чувства человека, который окружил ее теплотой и любовью, – рассказывает лауреат всероссийских и международных конкурсов хореографов Людмила Цветкова, которой и принадлежит идея, постановка и хореография.

В спектакле участвую четыре артиста: Юрий Щерботкин, Екатерина Погибельская, Семен Алферов и Василий Саенко. Основа балета - современный танец, при этом главная героиня танцует на пуантах. Премьера состоится 29 декабря на Малой сцене театра.